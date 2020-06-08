«ЛНР» ввела «карантин» в районе, где бастуют шахтеры. Также не работает мобильная связь и «ВКонтакте»

Группировка «ЛНР» с 7 июня повторно ввела карантинные ограничения в Антрацитовском районе и городе Ровеньки. Об этом сообщается на сайте местной администрации.



Там это объяснили «угрозой распространения коронавирусной инфекцией».



«Министерство транспорта ЛНР» на своем сайте сегодня сообщило, что в связи с этим в Антрацитовском районе было прекращено движение пассажирского транспорта. В частности, пассажирский транспорт не ходит в город Антрацит.



На фоне этого на шахте «Комсомольская» в Антрацие, продолжается забастовка горняков, которые требуют выплатить долги по зарплате.



В сообществе шахты во «ВКонтакте» отмечается, что на въезде в Антрацит стоит машина «полиции», которая разворачивает всех, у кого нет местной прописки. Поэтому передать еду бастующим горнякам не получилось.



Паблик «Рабочий Контроль» пишет, что, по неподтвержденной информации, протесты начались и на нескольких других подконтрольных «ЛНР» шахтах.



Забастовку горняков СМИ «ЛНР» не освещают. При этом в ОРЛО наблюдаются проблемы с доступом в соцсеть «ВКонтакте», где появляется основная информация о протестах. Местный оператор «Лугаком» объяснил это «техническими работами на каналах передачи данных за пределами республики».



Также на подконтрольной «ЛНР» территории второй день отсутствует связь украинского мобильного оператора Vodafone. В «Минсвязи» формирования это объяснили якобы техническими проблемами «за пределами республики».