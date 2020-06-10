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Украина в «Минске» спросила у «ДНР» про похищение жительницы Испании в Донецке

10 июня 2020, 23:05

Украина в «Минске» спросила у «ДНР» про похищение жительницы Испании в Донецке

Украинская делегация в ходе сегодняшней встречи Трехсторонней контактной группы поинтересовалась судьбой Евгении Йепес-Веньесы, похищенной в Донецке 3 июня боевиками. Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области от Украины Денис Казанский.

По его словам, сепаратисты никак не прокомментировали исчезновение женщины.

«Представители ОРДО (с российской стороны) не смогли ничего ответить. То есть, либо врут, либо у них действительно там полное Сомали и неразбериха, и переговорщики просто не владеют ситуацией», — написал он в Telegram.

Гражданин Испании Аннибаль Йепес сообщил о пропаже своей супруги Евгении в Донецке после того, как в ее квартиру пришли сотрудники «полиции ДНР». Визит силовиков формирования Йепес связывает с тем, что его жена убрала флаг России, который представители «ДНР» повесили на балконе ее личной квартиры со стороны улицы без ее разрешения.

 

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