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«ДНР» сообщила о 797 заболевших и 35 умерших от коронавируса

12 июня 2020, 11:14

«ДНР» сообщила о 797 заболевших и 35 умерших от коронавируса

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки выявили 22 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, 3 смерти в результате болезни и 16 выздоровевших. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».

Уточняется, что все положительные результаты на коронавирус выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них — 4 медицинских работника.

Умерли мужчина в возрасте 63 лет и женщины в возрасте 68 и 74 лет.

Всего «ДНР» подтверждает 797 случаев заболевания коронавирусом. Из них уже выписаны 208 человек, а летальных случаев — 35. На лечении остаются 554 пациента.

У властей Украины нет точных данных о числе заболевших на неподконтрольной территории.

Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.

На подконтрольной властям части Донецкой области выявлен 281 случай заболевания.

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