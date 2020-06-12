«ДНР» сообщила о 797 заболевших и 35 умерших от коронавируса

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки выявили 22 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, 3 смерти в результате болезни и 16 выздоровевших. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Уточняется, что все положительные результаты на коронавирус выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них — 4 медицинских работника.



Умерли мужчина в возрасте 63 лет и женщины в возрасте 68 и 74 лет.



Всего «ДНР» подтверждает 797 случаев заболевания коронавирусом. Из них уже выписаны 208 человек, а летальных случаев — 35. На лечении остаются 554 пациента.

У властей Украины нет точных данных о числе заболевших на неподконтрольной территории.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Донецкой области выявлен 281 случай заболевания.