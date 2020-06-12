Жена Зеленского рассказала, что заразилась коронавирусом

Супруга президента Владимира Зеленского Елена заразилась коронаврусом. Об этом она сообщила у себя в Facebook.



Зеленская рассказала, что сегодня получила положительный результат теста на коронавирус.



«Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности», — добавила она.



По ее словам, Владимир Зеленский и дети тоже прошли тестирование — их результаты отрицательные.



В Офисе президента подчеркнули, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также, согласно требованиям протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были негативны.



Где и когда именно могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. В Офисе президента добавили, что всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендовали соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование.

Президент Владимир Зеленский недавно рассказал, что в начале пандемии хотел заразиться коронавирусом, чтобы развеять страхи украинцев относительно болезни. Однако от этой идеи в Офисе президента решили отказаться.