«ДНР» начнет выпускать в РФ за паспортами

С 1 июля группировка «ДНР» планирует разрешить выезд на территорию России для получения российского паспорта. Об этом заявил глава группировки Денис Пушилин.



«В самое ближайшее время планируется возможность выезда для получения паспорта Российской Федерации», — сказал он в ходе «прямой линии».



По его словам, группировка также собирается запустить железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и аннексированным Крымом.



Кроме этого, «ДНР» готова выпускать на подконтрольную Украине территорию желающих пересечь линию соприкосновения. Пропуск в отдельные районы Донецкой области будет возможен только по спискам, заявил Пушилин.



10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе: с 11:00 до 14:00 открыты КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. Боевики блокируют пропуск со своей стороны, требуя предварительного согласования с группировками.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.