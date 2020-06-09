С 10 июня частично восстанавливается работа КПВВ Донбасса: что нужно знать

Со среды, 10 июня, частично восстанавливается пропуск людей и транспорта через линию соприкосновения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там указали, что время работы КПВВ будет ограничено с 11:00 до 14:00.



Пропуск будет осуществляться через два КПВВ: для автомобильного сообщения через КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово»; для пешего сообщения через КПВВ «Станица Луганская» — дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар».



При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг. Кроме того, обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.



Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины № 392 от 20 мая 2020.



Приоритет на пересечение линии соприкосновения предоставляется гражданам:



• при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);



• которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).



Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия во Внешнем независимом оценивании (ВНО) и лица, сопровождающие их, будут освобождены от обязательной самоизоляции или обсервации.



Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан «приоритетной категории».



Отметим, что группировки «ДНР» и «ЛНР» пока не сообщали, начнут ли пропуск со своей стороны.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР», а «ДНР» отказалась.