За сутки в Украине выявили 758 случаев коронавируса и 31 смерть. Два новых антирекорда

За минувшие сутки в Украине выявили 758 случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



Уточняется, что за 16 июня выздоровели 415 человек, а 31 ранее заболевший скончался.



Степанов отметил, что установлено два новых антирекорда: по числу заболевших и умерших за сутки.



Всего в Украине выявлено 33 234 случаев коронавируса. Из них 14 943 человек выздоровели, а 943 умерли.



Ситуация в регионах:

У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.