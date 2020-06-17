США передали Украине Javelin и другое военное оборудование

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США передали Украине оборудование стоимостью более 60 млн долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.



«Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркнули, что США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

В декабре Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.