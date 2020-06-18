В Украине впервые выявлено более 800 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 829 случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.



Это новый антирекорд по суточному показателю заболеваемости коронавирусом.



Уточняется, что 17 июня 23 ранее заболевших скончались, а 504 — выздоровели.



Всего в Украине выявлено 34 063 случая коронавируса. Из них 15 447 человек выздоровели, а 966 умерли.



Ситуация в регионах:

У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.