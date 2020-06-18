Рада разрешила выпускникам сдавать итоговую аттестацию по желанию

Верховная Рада приняла закон президента Украины Владимира Зеленского № 3669 об отмене Государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников в 2020 году.



Закон поддержали 356 народных депутатов.



«Абитуриенты, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию», — говорится в тексте документа.



В «Слуге народа» уточнили, что выпускники смогут выбирать, как получить итоговые оценки и соответствующие документы путем годового оценивания, прохождения ГИА или ВНО.



Ранее Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания, запланированного на 15 и 17 июня.