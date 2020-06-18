Закон о референдуме. Демократия или угроза ►

Верховная Рада 18 июня приняла проект закона «О народовластии» Владимира Зеленского в первом чтении.



Какие опасности и скрытые угрозы может в себе нести этот закон, если его примут в существующем виде, обсуждали член стратегического совета «Руху Опору Капітуляції (РОК)», экс-представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Безсмертный, глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера, глава общественной организации «Украинское юридическое общество» Олег Березюк и доцент кафедри общетеоретического правоведения и публичного права Леонтий Шипилов.