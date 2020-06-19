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«ЛНР» подтвердила 469 случаев коронавируса

19 июня 2020, 10:40

«ЛНР» подтвердила 469 случаев коронавируса

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ЛНР» территории выявлено трое новых заразившихся коронавирусом, общее число случаев составляет 469. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ЛНР».

Отмечается, что за сутки было выписано два человека, всего с начала пандемии — 420.

В «ЛНР» отметили, что за прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 11 человек.

У властей Украины нет точных данных о числе заболевших на неподконтрольной территории.

Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.

На подконтрольной властям части Луганской области выявлен 71 заболевший.

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