Новый антирекорд в Украине: 921 человек заболел коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 921 случай коронавируса COVID-19, что стало новым антирекордом с начала эпидемии. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
Также отмечается, что 18 июня 19 ранее заболевших скончались, а 586 — выздоровели.
Всего в Украине выявлено 34 984 случая заболевания коронавирусом. Из них 16 033 человек выздоровели, а 985 умерли. На лечении остается 17 966 человек.
Ситуация в регионах:
У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.
Группировка «ДНР» подтверждает 926 случаев COVID-19. Из них выздоровели 255 человек, а умерли — 52.
Группировка «ЛНР» выявила 466 случаев заболевания коронавирусом. Из них 418 человек выздоровели, а 11 человек — умерли.