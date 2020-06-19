Новый антирекорд в Украине: 921 человек заболел коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 921 случай коронавируса COVID-19, что стало новым антирекордом с начала эпидемии. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.



Также отмечается, что 18 июня 19 ранее заболевших скончались, а 586 — выздоровели.



Всего в Украине выявлено 34 984 случая заболевания коронавирусом. Из них 16 033 человек выздоровели, а 985 умерли. На лечении остается 17 966 человек.



Ситуация в регионах:

У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.

Группировка «ДНР» подтверждает 926 случаев COVID-19. Из них выздоровели 255 человек, а умерли — 52.



Группировка «ЛНР» выявила 466 случаев заболевания коронавирусом. Из них 418 человек выздоровели, а 11 человек — умерли.