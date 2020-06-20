«Шахтер» стал чемпионом Украины в тринадцатый раз

Донецкий «Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу сезона 2019/20. Очередной титул горняки завоевали досрочно, обыграв «Александрию» в 27-м туре Украинской премьер-лиги. Матч на НСК «Олимпийский» в Киеве завершился со счетом 3:2.
За «Шахтер» голами отличились Тайсон и дважды Тете. За «Александрию» забивали Евгений Банада и Максим Третьяков.
МЫ – ЧЕМПИОНЫ УКРАИНЫ! #ШАХТЕРЧЕМПИОН ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 20, 2020
Поздравляем всех болельщиков! Где бы вы ни были, мы чувствуем вашу поддержку! #Champions #Чемпіони #Чемпионы #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #PremierLeague pic.twitter.com/Y17JVz6HQA
Для «Шахтера» это уже тринадцатое чемпионство. При этом «горняки» выигрывают национальное первенство четвертый год подряд. Впервые в истории Украины чемпионство было завоевано так рано — за пять туров до конца.