«Шахтер» стал чемпионом Украины в тринадцатый раз

Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу сезона 2019/20. Очередной титул горняки завоевали досрочно, обыграв «Александрию» в 27-м туре Украинской премьер-лиги. Матч на НСК «Олимпийский» в Киеве завершился со счетом 3:2.



За «Шахтер» голами отличились Тайсон и дважды Тете. За «Александрию» забивали Евгений Банада и Максим Третьяков.



Для «Шахтера» это уже тринадцатое чемпионство. При этом «горняки» выигрывают национальное первенство четвертый год подряд. Впервые в истории Украины чемпионство было завоевано так рано — за пять туров до конца.