Треть украинцев жалеют о распаде СССР — опрос КМИС

Половина украинцев довольны распадом Союза Советских Социалистических Республик в 1991 году. В то же время каждый третий жалеет, что это произошло. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного в мае 2020 года.



Так, 35% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло стране больше пользы, чем вреда (в 2013 году таких было 48%); о вреде сейчас говорят 28% респондентов (в 2013 году таких было 18%).



Жалеете ли Вы о распаде СССР?





Если на западе Украины подавляющее большинство населения довольны распадом СССР — 68,6% против 15% — то в центре Украины соотношение 51% к 32%. На юге, востоке и на Донбассе преобладают те, кто жалеет о распаде СССР — 41,5-49% в зависимости от региона против 35-39%.



КМИС приводит для сравнения данные российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр», согласно которым на территории России ситуация почти зеркально противоположная: 65% жителей РФ в феврале 2020 жалеют о распаде СССР, не жалеют — 26%.



КМИС проводил опрос с 24 до 31 мая 2020 года методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса сделали 2000 интервью.



Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включали территории, которые временно не контролируются властью Украины — Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.



Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% — для показателей, близких к 50%, 2,1% — для показателей, близких к 25%, 1,4% — для показателей, близких к 10%.