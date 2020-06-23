У КПВВ «Новотроицкое» задержан боевик «ДНР»

Неподалеку от КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области пограничники задержали боевика — ефрейтора незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Там рассказали, что на контрольном пункте «Березовое 2» военнослужащие Донецкого погранотряда обнаружили неизвестного мужчину. Пограничники отметили, что «незнакомец попытался скрыться, но это ему не удалось».



«Я должен был идти в выходной. Когда вышел, перепутав направление, пришел к КПВВ "Новотроицкое". Там меня задержали», — рассказал задержанный. Также он отметил, что является гражданином Украины и жил в Донецке.







Боевик сообщил, что в 2018 году он по собственному желанию пришел на службу к боевикам. Он признался, что нес службу на линии соприкосновения в составе расчета зенитной установки. У задержанного были так называемые документы «ДНР», «среди которых паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке».

Пограничники передали задержанного сотрудникам СБУ. Боевику объявили подозрение в совершении преступления по статье 258-3 Уголовного кодекса «создание террористической группы или террористической организации».