«ДНР» проводит военный парад на фоне COVID-19: зрители на площади, проблемы в трансляции

Группировка «ДНР» проводит в Донецке военный парад по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. По примеру России мероприятие было перенесено с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса.



При этом число заболевших в ОРДО по-прежнему растет: вчера «ДНР» подтвердила 26 новых случаев заболевания за сутки. Всего на лечении остается 676 человек.



Несмотря на это, на параде присутствуют зрители: люди стоят на площади Ленина и вдоль улицы Артема. Собравшиеся не соблюдают социальную дистанцию, большинство из них без масок.

Кроме того, на параде присутствуют ветераны: их рассадили на трибуне без соблюдения дистанции. Некоторые из них также без масок.

Как минимум интернет-трансляция парада, которую ведет телеканал «Оплот», сопровождается неполадками: картинка «тормозит». Особенно это часто происходило в первой части парада.

По центральной улице Донецка прошли члены незаконных вооруженных формирований и проехала военная техника. В «ДНР» говорили, что участники парада сдали тесты на коронавирус.



Часть вооружения была времен Второй мировой войны. Проехала также военная техника, которую «ДНР» использует в боях против украинской армии. В частности, это танки, артиллерийские системы, и ракетные пусковые установки.

Многие образцы вооружения подпадают под запрет ОБСЕ и находятся в центре города, нарушая Минские соглашения. Об этом наблюдатели миссии сообщали во время парадов и в предыдущие годы.







На мероприятии также присутствует руководство «ДНР». Некоторые командиры боевиков надели военную форму Красной армии.





Как и в прошлом году, начальник службы охраны Пушилина пришел в форме НКВД.

Парад начался в 9:00 — за час до московского. В 10:00 парад также состоится в подконтрольном «ЛНР» Луганске.