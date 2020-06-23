«ДНР» заявила об одном летальном и 26-ти новых случаях COVID-19 за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки один человек скончался вследствие заболевания коронавирусом. Еще у 26 человек подтвердился диагноз COVID-19, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, умер мужчина в возрасте 66 лет.



Все положительные результаты исследования на коронавирус получили лица, которые контактировали с заболевшими ранее. Среди них 7 медицинских работников и 1 ребенок.



В «ДНР» утверждают, что состояние их здоровья удовлетворительное.



По состоянию на 23 июня группировка признает 1029 случаев заболевания коронавирусом. Из них, как заявляют в «ДНР», 290 человек выздоровели, 63 — скончались.

За минувшие сутки в Украине выявлено 833 случая заражения коронавирусом, 314 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 23 умерли.