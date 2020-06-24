«ЛНР» тоже провела военный парад на фоне коронавируса

в центре Луганска группировка «ЛНР» провела военный парад по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне.



По примеру России парад был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса.



«ЛНР» на данный момент всего подтверждает 474 случаев COVID-19. При этом подчеркивается, что 421 человек уже выздоровели.



На Театральной площади, где проходило мероприятие, присутствовали зрители.



В параде было задействовано более двух тысяч представителей незаконных вооруженных формирований, более 100 единиц военной техники, из них 16 единиц — техника времен Второй мировой войны.



Парад принимал глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.

Сепаратистский ресурс ЛИЦ отмечает, что среди современных единиц вооружения были танки Т-64, Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и зенитные ракетные комплексы 9К35 «Стрела-10».



Многие образцы вооружения подпадают под запрет ОБСЕ: их размещение в городе нарушает Минские соглашения. Об этом наблюдатели миссии сообщали во время парадов и в предыдущие годы.

Также военный парад провела «ДНР» в Донецке.