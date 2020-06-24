На местных выборах смогут проголосовать около 5 млн лиц без регистрации

Около 5 млн граждан Украины получат право проголосовать на местных выборах исходя из фактического, а не зарегистрированного места проживания. Об этом заявила исполнительный директор общественного холдинга «Группа влияния» Татьяна Дурнева, передает «Интерфакс-Украина».



Среди них — 1,2 млн переселенцев, 1 млн избирателей без регистрации и ориентировочно 3,3 млн мобильных внутри страны граждан.



Она отметила, что теперь необходимо вовремя подать заявление в отдел ведения Государственного реестра избирателей — с 1 июля по 9 сентября.



Процедура смены места для голосования или же определения места голосования доступна с помощью сайта Государственного реестра избирателей.



«Уже готовы и электронные сервисы на сайте Государственного реестра избирателей, чтобы люди могли не выходя из дома, имея квалифицированную электронную подпись, подать заявление о смене избирательного адреса онлайн через соответствующий ресурс. Это не значит, что человек может по электронной почте отправить заявление, а только через сайт drv.gov.ua и только в четко определенный срок: с 1 июля по 9 сентября», — добавила директор «Группы влияния».



По состоянию на сегодня, как отмечают в общественной организации, подать заявление можно онлайн на сайте госреестра, лично обратившись в бумажной форме к отделу госреестра избирателей или через уполномоченное лицо для людей, не имеющих возможности подать такое заявление лично.



При подаче заявления нужно предоставить документ, который подтверждает адрес фактического проживания.



«Это может быть справка о взятии на учет внутренне переменного лица, или договор аренды жилья, или свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, или документ, подтверждающий семейные отношения: брак или уход за человеком, который проживает по тому адресу, где избиратель хочет определить свой избирательный адрес. На данный момент есть такой перечень из 6 документов. Человек должен избрать любой из них, и его копия прилагается к заявлению, чтобы подтвердить адрес фактического проживания», — рассказала Дурнева.



Ранее глава ЦИК Олег Диденко заявил, что следующим шагом в либерализации процедуры для изменения и определения избирательного адреса может стать внесение изменений в закон Украины «О Государственном реестре избирателей», предусмотренных законопроектом № 3485. В случае его одобрения — документальное подтверждение фактического проживания избирателя не потребуется.