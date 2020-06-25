На Донетчине 89% от тех, кто хотел принять участие во ВНО, не смогли пересечь линию соприкосновения

459 жителей неподконтрольной территории Донецкой области — 89% от общего числа желающих принять участие в первой сессии ВНО — не смогли пересечь линию соприкосновения. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Из 7116 человек, которые приняли участие в тестировании по математике в Донецкой области, 59 — дети со временно оккупированной территории.



Участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, могут перерегистрироваться на дополнительную сессию в течение 5 дней.



В Донецкой области тестирования по математике проведено в 42 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске и Славянске.

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде разрешить поступление для абитуриентов с неподконтрольной части Донбасса во все украинские вузы без ВНО.