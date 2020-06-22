Зеленский предложил сделать поступление для детей из ОРДЛО во все украинские вузы без ВНО

Президент Владимир Зеленский инициировал изменения в Закон «О высшем образовании», согласно которым дети с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получат возможность поступить без сдачи ВНО во все украинские вузы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



В случае принятия инициативы, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей смогут поступить в любое украинское учреждение высшего образования на бюджет, через государственный заказ в пределах квот. Сейчас такие же условия поступления только у абитуриентов из аннексированного Крыма и Севастополя.



В настоящее время поступающие с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут претендовать на бесплатное обучение только в ограниченном перечне украинских высших учебных заведений.



«Это — часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», — заявил Зеленский.



Ознакомиться с действующей процедурой для поступления из оккупированного Донбасса можно, перейдя по этой ссылке.

Напомним, ранее из-за карантина Министерство образования и науки на месяц сдвинуло вступительную кампанию из-за переноса даты начала сдачи ВНО на 25 июня. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.



Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места госзаказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления — до вечера 31 августа. Дату начала учебного года для первых курсов еще не определили.