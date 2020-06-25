Кабмин освободил от самоизоляции пересекающих КПВВ при условии сдачи ПЦР-теста

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление об адаптивном карантине, согласно которому вводится ряд послаблений. Соответствующее решение правительство утвердило на сегодняшнем заседании с однодневной доработкой.

В частности, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что предусматривается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации «для людей, которые пересекают государственную границу и/или контрольные пункты пропуска из временно оккупированных территорий в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР».



Где и когда именно выезжающему через КПВВ с неподконтрольной территории Донбасса или аннексированного Крыма нужно сдать тест, во время заседания не пояснялось.



Также Кабмин освободил от обязательной самоизоляции или обсервации абитуриентов c оккупированных территорий, желающих поступить в вуз через один из образовательных центров «Донбасс-Украина» или «Крым-Украина».



Кроме того, документом предусматривается, что центры предоставления административных услуг самостоятельно определяют время начала своей работы.



Также Кабмин разрешил работу кинотеатров со 2 июля при 50% загрузке.

На данный момент выехать с оккупированного Донбасса или Крыма через КПВВ можно лишь при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием мобильного приложения «Дій вдома», или обсервации.