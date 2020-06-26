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Облстат назвал число безработных на Донетчине

26 июня 2020, 16:59

Облстат назвал число безработных на Донетчине

В І квартале 2020 года количество безработных в Донецкой области составило 119,3 тысяч человек. Такие данные приводит областное управление статистики.

По данным ведомства, в І квартале 2020 года количество занятых трудовой деятельностью в возрасте 15 лет и старше составило на подконтрольной территории Донецкой области  752,7 тыс. человек, из них в возрасте 15–70 лет — 747,7 тыс. человек, среди населения трудоспособного возраста — 716,7 тыс. человек. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 44,5%, в возрасте 15–70 лет — 51,6%, в трудоспособном возрасте — 61,9%.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше, в возрасте 15–70 лет и в трудоспособном возрасте составляло в І квартале 2020 года 119,3 тыс. человек. Согласно методологией Международной организации труда (МОТ) это число неработающих, но занимающихся активным ее поиском, как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости.

Там уточнили, уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 13,7%, в возрасте 15–70 лет — 13,8%, в трудоспособном возрасте – 14,3% (в І квартале 2019 года было соответственно 14,0%, 14,1% и 14,5%).

В Доноблстате добавляют, что карантинные меры в І квартале 2020 года негативно не повлияли на безработицу, однако ее уровень в Донецкой области выше, чем в среднем по Украине, где он составил 8,5% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, 8,6% — в возрасте 15–70 лет и 8,9% рабочей силы трудоспособного возраста.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что число безработных с начала карантина выросло на 200 тысяч.

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Главное управление статистики в Донецкой области

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