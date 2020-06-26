17 человек с КПВВ «Новотроицкое» отправили на обсервацию

17 человек, находившихся на КПВВ «Новотроицкое», доставили в медучреждение на обсервацию. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



По его словам, люди будут находиться под наблюдением медиков и обеспечены питанием.



Он отметил, что пропускной пункт будет работать еще 2:00. Также на КПВВ дежурит автобус, который при необходимости сможет доставить людей к месту прохождения обсервации.



По состоянию на 17:45 людей на КПВВ не было.

В ДонОГА сообщали, что более сорока человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение «Дій вдома» для прохождения самоизоляции и вынужденно находятся на КПВВ «Новотроицкое», отправятся на двухнедельную обсервацию.