Застрявших на КПВВ «Новотроицкое» людей без приложения «Дій вдома» отправят на обсервацию

Более сорока человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение «Дій вдома» для прохождения самоизоляции вынужденно находятся на КПВВ «Новотроицкое», отправятся на двухнедельную обсервацию. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Отмечается, что обсервация будет проходить «в одном из определенных для этого мест».



ДонОГА предоставит транспорт, а питание обеспечат при поддержке международных организаций.

Более 40 человек застряли между украинским КПВВ «Новотроицкое» и пунктом пропуска группировки «ДНР» «Еленовка». Большинство из них находятся там более трех суток. Люди ночевали в шатре ГСЧС Украины. Продукты им привозили гуманитарные организации.



22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». Эти пункты пропуска начали работу впервые с конца марта, когда их закрыли из-за коронавируса. При этом «ДНР» до 25 июня не впускала людей, которые следовали на подконтрольную ей территорию. «Новотроицкое» — единственный пункт пропуска в Донецкой области, который работает. Боевики продолжают блокировать работу КПВВ «Марьинка». В Луганской области с 10 июня функционирует пункт пропуска «Станица Луганская».



С момента начала работы КПВВ действует требование, согласно которому прибывшие с оккупированной территории должны дать согласие на 14-дневную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».