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В МИД призвали быть готовыми к полномасштабному наступлению России

29 июня 2020, 16:47

В МИД призвали быть готовыми к полномасштабному наступлению России

Украине надо быть ментально готовой к тому, что армия России во время учений может прибегнуть к полномасштабному наступлению. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что мнение о возможности перехода учений Вооруженных сил России «Кавказ 2020» в военное наступление разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. «В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей», — добавил Боднар.

По его словам, наблюдается рост военных мощностей на восточной границе Украины, а также значительное усиление военных группировок российских войск в оккупированном Крыму. Также Боднар указал, что «достаточно часто приводятся к повышенной боевой готовности российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса».

«Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят. Недавно было заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны, военные четко понимают угрозы от таких акций. Наша задача — донести информацию о реальности такой опасности к международному сообществу, что мы делаем в ООН, ОБСЕ и на двустороннем уровне. Также активны публичные коммуникации, цель которых показать, что Россия не отказывается от своей агрессивной политики», — пояснил он.

Замглавы МИД отметил, что причинами этого могут быть как внутренняя нестабильность России в связи с голосованием о внесении изменений в Конституцию РФ и недовольством результатами, так и, например, вопрос с поставками воды в Крым.

«Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение — вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может быть также одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в том числе на линии фронта между украинскими и российскими войсками», — подчеркнул он.

Боднар также назвал примеры практической поддержки международными партнерами Украины. «Как вы видели, недавно в Украину прибыла очередная партия "Джавелинов". Это является знаком поддержки. Вы знаете, что Соединенные Штаты выделяют значительные средства на военную помощь Украине. Вы, наверное, видели сообщения в СМИ, что возобновила свою активность тренировочная миссия Канады. Есть такая же тренировочная миссия Великобритании», — отметил заместитель министра.

По его словам, в диалоге с Россией международные партнеры учитывают обеспокоенность Украины. «Мы это доносим и к канцлеру Германии Ангеле Меркель, и к президенту Франции Эммануэлю Макрону, и к другим мировым лидеров, которые ведут коммуникацию с российской стороной», — добавил замглавы МИД.

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