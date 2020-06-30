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У Зеленского заявили, что долги по зарплатам шахтерам уже должны были погасить

30 июня 2020, 16:44

У Зеленского заявили, что долги по зарплатам шахтерам уже должны были погасить

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив на встрече с шахтерами, которые пришли во вторник с митингом под здание ОП, подчеркнула, что задолженность по зарплатам, которая накопилась с начала года, уже должна быть погашена.

«На сегодня та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок», — приводит ее слова пресс-служба Офиса президента.

Ковалив отметила, что по заданию президента Владимира Зеленского осуществляется «постоянный мониторинг ситуации в угольной отрасли для оперативного реагирования на возникающие проблемы». В частности, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которого 26 июня Кабинет министров принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплате работникам всех государственных шахт. По ее словам, была задержка только с одной шахтой, которая получит средства 30 июня.

Замглавы ОП указала, что Зеленский поставил задачу по недопущению в будущем накопления задолженности по выплате зарплаты шахтерам, а также по восстановлению нормальной работы шахт и наращиванию экспорта электроэнергии.

Среди вопросов, которые также обсуждались на встрече, — погашение задолженности за отгруженный уголь, перспективы шахтерских городков.

Ковалив отметила, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода поэтому их решение требует определенного времени.

Замглавы ОП призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением проблем.

Во встрече приняли участие представители шахтерских организаций, в частности, председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец. Среди участников акции, состоявшейся под Офисом президента, — шахтеры «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

В свою очередь Волынец сообщил, что по результатам переговоров в ОП инициативная группа шахтеров решила согласиться на предложенную встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также отмечается, что протест горняков под зданием Офиса президента продолжится завтра в 10:00.

Сегодня возле Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров предприятий «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», а также шахт Львовско-Волынского бассейна.

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