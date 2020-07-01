«ДНР» пропускает на отдых в Седово только по спискам

В курортный поселок Седово возможно заехать только по спискам, которые подают пансионаты или сдающие в аренду жилье предприниматели. Такое решение приняла подконтрольная группировке «ДНР» «администрация» Новоазовского района, сообщают местные жители в соцсетях.



При этом о новом порядке въезда на сайтах «ДНР» не сообщалось.



В местной группе во «ВКонтакте» указывается, что въехать в Седово можно по путевке в пансионат или по приглашению предпринимателя (ФЛП), который предоставляет услуги по резмещению. В таком случае ФЛП обязан передать на блокпост данные об отдыхающем, сообщить время и дату его приезда.



В предыдущие годы местные жители сдавали жилье и без обязательной регистрации в качестве ФЛП.



Теперь можно увидеть объявления об аренде жилья у ФЛП и об «официальном въезде».

Начало курортного сезона на подконтрольной «ДНР» территории было отложено до 1 июля из-за угрозы распространения коронавируса.

Седово является единственным курортным поселком под контролем «ДНР». Населенный пункт имеет выход к Азовскому морю.



В прошлые годы усиленные проверки на блокпосте затрудняли проезд в Седово отдыхающим. Тогдашний глава «ДНР» Александр Зехарченко в июне 2018 года пообещал ликвидировать блокпост на период курортного сезона. При этом Захарченко отмечал, что Седово является военной базой для «группировки, которая находится на юге».



Однако новый глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что блокпост у поселка Седово убирать не будут.



Боевики регулярно отказывают наблюдателям СММ ОБСЕ в пропуске в Седово.