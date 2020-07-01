В «ДНР» объяснили, нужна ли самоизоляция при поездках в Россию

С 1 июля прибывшим на подконтрольную группировку «ДНР» территорию (ОРДО) из России не нужно проходить 14-дневную самоизоляцию.



Это следует из «указа» №57 главы «ДНР» Дениса Пушилина.



Согласно бумаге, необходимо соблюдать самоизоляцию по месту проживания прибывшим с территории государств с неблагополучной эпидемической ситуацией, «определенных штабом по представлению министерства здравоохранения ДНР». Самоизоляция в течение 14 дней распространяется как на прибывших, так и для лиц, совместно проживающих с ними.



В списке «неблагоприятных стран» не указана Россия, но есть Украина и «ЛНР» (ОРЛО).



При этом, если из ОРДО выезжать в Россию более чем на один день, то самоизоляция в РФ обязательна, заявил сотрудник «мининформ ДНР» Алексей Акутин. При этом официальной информации по этому вопросу от властей России пока нет.



Как сообщалось, «ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию, которые были введены весной из-за коронавируса.

В России число случаев заражения коронавирусом составляет 654 тысячи (6556 за прошедшие сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 9 536 человек (216 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 422,9 тысячи человек.



За время пандемии в Украине всего выявлено 44 998 случаев COVID-19 (664 за сутки). Из них выздоровели 19 548 человек, умерли — 1 173 (14 за сутки).