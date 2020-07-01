Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию

01 июля 2020, 08:26

«ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию

Группировка «ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию, введенные в рамках «режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий «указ» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.

Отмечается, что в условиях «режима повышенной готовности» выезд разрешается в РФ и на подконтрольную «ЛНР» территорию (ОРЛО).

При этом выезжать в ОРЛО могут:

• лица, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории ОРЛО;
• лица, имеющие уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника);
• водители, осуществляющие грузовые перевозки, и лица, сопровождающие грузы на грузовом автотранспорте.

При наличии других вынуждающих обстоятельств выезд в ОРЛО возможен по решению «межведомственного оперативного штаба».

Особые требования для выезда в Россию не предусмотрены. 

C 28 июня «ДНР» снова запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и въезд с нее. Попасть в ОРДО можно будет только при условии подачи заявления и включения в список.

Смотрите также:

Донецк и поправки Путина. Зачем это Кремлю?

ТЕГИ

Организации
ДНР
Прочее
Карантин Ситуация на КПВВ коронавирус
Места
Россия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:23
Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии соприкосновения
08:26
«ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию
23:11
Донецк и поправки Путина. Зачем это Кремлю? ►
22:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня
17:51
ОБСЕ зафиксировала вертолеты у неподконтрольной части украинской границы
14:05
«ЛНР» сообщила о 13-й смерти из-за коронавируса
13:25
«ДНР» в третий раз задержала Григория Синченко. Он сбежал из тюрьмы боевиков в мае
12:20
Боевики не пропускают в направлении Донецка ►
10:27
«ДНР» выявила 17 случаев коронавируса и одну смерть за сутки
09:57
Школа в Донецке была повреждена из-за разрыва снаряда
21:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:54
«ЛНР» сообщила о 500 случаях коронавируса. 12 человек умерли
10:18
Минреинтеграции просит не пересекать КПВВ в Донецкой области
09:48
В Кабмине объяснили решение об отмене самоизоляции после КПВВ при сдаче ПЦР-теста
13:34
«ЛНР» приостановит пропуск людей в Станице Луганской 29 июня
все новости
10:23
Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии соприкосновения
09:45
В Донецкой области выявили 74 случая COVID-19 за сутки
09:20
За сутки в Украине выявили 664 случая заражения коронавирусом
08:26
«ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию
08:17
Штаб заявил о 12 обстрелах на Донбассе
23:11
Донецк и поправки Путина. Зачем это Кремлю? ►
22:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня
22:00
Водоснабжение Торецка затруднено из-за потерь на водопроводе в «серой зоне»
20:38
СМИ: Онуфрий отменил крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси
19:40
В Офисе президента сообщили о состоянии Елены Зеленской
17:51
ОБСЕ зафиксировала вертолеты у неподконтрольной части украинской границы
16:44
У Зеленского заявили, что долги по зарплатам шахтерам уже должны были погасить
16:41
Более сотни жителей ОРДО приняли участие во ВНО по украинскому языку
15:26
Вышеградская группа выделит 125 тысяч евро для борьбы с COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях
14:36
В ВСУ за сутки подтвердился один случай COVID-19
все новости
ВИДЕО
Донецк и поправки Путина. Зачем это Кремлю? ►
30 июня, 23:11
Боевики не пропускают в направлении Донецка ►
30 июня, 12:20
Введет ли Украина жесткий карантин в случае второй вспышки COVID-19? ►
29 июня, 17:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция