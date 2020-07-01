Группировка «ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию, введенные в рамках «режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий «указ» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



Отмечается, что в условиях «режима повышенной готовности» выезд разрешается в РФ и на подконтрольную «ЛНР» территорию (ОРЛО).



При этом выезжать в ОРЛО могут:



• лица, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории ОРЛО;

• лица, имеющие уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника);

• водители, осуществляющие грузовые перевозки, и лица, сопровождающие грузы на грузовом автотранспорте.



При наличии других вынуждающих обстоятельств выезд в ОРЛО возможен по решению «межведомственного оперативного штаба».



Особые требования для выезда в Россию не предусмотрены.

C 28 июня «ДНР» снова запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и въезд с нее. Попасть в ОРДО можно будет только при условии подачи заявления и включения в список.