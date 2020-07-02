Минреинтеграции о жилье переселенцам: денег мало, привлекаем международных партнеров

В нынешнем году Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий сконцентрируется на привлечении международной помощи для обеспечения жилья переселенцев. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников во время брифинга в Киеве.



Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса во время пересмотра бюджета Верховная Рада из 40 миллионов гривен оставила 20 миллионов на финансирование жилищной программы для ВПЛ.



«Мы собираем в разных местах средства и идеи... Мы сегодня не ожидаем помощи из госбюджета, потому что понимаем экономическое положение, которое связано с агрессией и пандемией», — подчеркнул вице-премьер.



Также Резников отметил, что Германия выделит 25 миллионов евро на жилье переселенцам. Кроме того, есть совместный проект с правительством Турции о строительстве жилья в Херсонской области для крымских татар.



По словам вице-премьера, каждая встреча с иностранными послами заканчивается предложением предоставить «любую помощь», в том числе связанную с обеспечением жильем и рабочими местами переселенцев.



Вице-премьер также сообщил, что ведутся переговоры с Ощадбанком о совместном финансировании строительства жилья для ВПЛ.