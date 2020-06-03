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Украина и Германия подписали соглашение об обеспечении переселенцев жильем

03 июня 2020, 15:30

Украина и Германия подписали соглашение об обеспечении переселенцев жильем

Кабинес министров Украины и правительство Германии подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» на общую сумму €25,5 млн.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, средства планируют направить на обеспечение жилыми помещениями граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

Следующим шагом будет ратификация этого межправительственного соглашения Верховной Радой.

В дальнейшем, отмечают в ведомстве, нужно подготовиться к заключению договора финансирования между KfW и Министерством по вопросам реинтеграции ВОТ Украины. Именно этому договору финансирования будет определяться порядок и условия предоставления средств, порядок их использования, механизмы привлечения финансового учреждения, ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора.

Параллельно с этим KfW выберет финансовое учреждение партнера по реализации проекта, которое разработает и реализует банковский продукт по кредитованию, а Минреинтеграции должно разработать порядок использования средств по механизму реализации проекта, который должен быть утвержден Кабмином.

«Мы стараемся делать все, чтобы средства на поддержку наших граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома в Донецкой, Луганской областях и в Крыму из-за агрессии РФ, были предусмотрены и в бюджете Украины», — отметил вице-премьер-министр Алексей Резников.

Предварительно предполагается, что переселенцы смогут получить кредит в сумме до €20 тыс. на 10 лет под льготные условия (3-5%) из расчета 21 кв. м общей площади на 1 человека +10,5 кв. м на семью.

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