Парламент уволил главу Антимонопольного комитета

Верховная Рада поддержала постановление об увольнении Юрия Терентьева с поста главы Антимонопольного комитета Украины. За документ проголосовали 226 депутатов.

Терентьев написал заявление об отставке 1 июля, однако 2 июля он передумал идти в отставку и написал заявление об отзыве предыдущего документа.



Однако заявление об отставке было рассмотрено комитетом экономической политики и внесено в повестку дня внеочередной сессии парламента. Сегодня Терентьев написал в Facebook, что «не боится оценки своей работы народными депутатами» и «не хочет накручивать эмоциональный фон».



«Пускай Верховная Рада Украины принимает то решение, которое считает справедливым в отношении меня и нашей общей работы за последние 5 лет», — подчеркнул он.



Терентьев возглавил АМКУ в мае 2015 года.