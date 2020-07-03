«ДНР» сократила комендантский час в Седово

Группировка «ДНР» сократила режим комендантского часа на территории курортного поселка Седово. Такой «указ» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



С 3 июля по 30 сентября 2020 года комендантский час в Седово будет действовать с 12 часов ночи до 4 часов утра.



На остальной подконтрольной «ДНР» территории комендантский час действует с 23:00 до 5:00.

В этом году курортный сезон в Седово был открыт только 1 июля из-за пандемии коронавируса. При этом пропуск отдыхающих «ДНР» осуществляет только по спискам.



Седово является единственным курортным поселком под контролем «ДНР». Населенный пункт расположен на берегу Азовского моря.