Елена Зеленская выздоровела от коронавируса

Супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной болезни COVID-19. В пятницу, 3 июля, ее выписали из больницы, сообщили в пресс-службе Офиса президента.



Зеленская продолжит лечение от двусторонней пневмонии дома.



«Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома», — говорится в сообщении.



У Елены Зеленской выявили коронавирус 12 июня, когда ей диагностировали внегоспитальную двустороннюю полисегментарную пневмонию. 16 июня ее госпитализировали в одну из больниц Киева.