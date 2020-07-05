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В Москве отреагировали на заявление Бородая о присоединении ОРДЛО к России

05 июля 2020, 16:12

В Москве отреагировали на заявление Бородая о присоединении ОРДЛО к России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не рассматривает оккупированный Донбасс в качестве российских регионов. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признаёт Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями. Но у нас есть Минский процесс, в рамках которого идёт вопрос о придании этим территориям особого статуса», - сказал он.

По мнению Джабарова, украинские власти не хотят реинтегрировать Донбасс в экономическую и политическую жизнь страны.

Он считает, что Луганск и Донбасс могли бы стать «мостом» для налаживания отношений между Россией и Украиной.

Ранее бывший «премьер-министр» группировки «ДНР», глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что в скором времени отдельные районы Донецкой и Луганской областей войдут в состав России.

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