Бывший «премьер ДНР» заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Бывший «премьер-министр» группировки «ДНР» глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай во время съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге заявил, что в скором времени отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) войдут в состав России. Об этом пишет сайт «Союза».



Бородай сказал, что интеграция «идет уже и сейчас», и выразил надежду, что Донбасс скоро и де-юре станет частью России.

10 июня стало известно о визите Бородая в оккупированный Донецк. По данным Telegram-канала Wargonzo, он прибыл чтобы из числа боевиков набрать рекрутов для работы в Африке. Якобы речь может идти о Ливии.