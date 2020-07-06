На Донетчине — один новый случай COVID-19

В Донецкой области за сутки 5 июля зафиксировали один новый случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Сообщается, что заболела 56-летняя медработница Славянского психоневрологического интерната. Это уже 364-ый случай в этом городе, что больше половины от общего числа инфицированных в области.



Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 на Донетчине — 681, из них 432 — на лечении, 239 — выздоровели, 10 — умерли от осложнений.

Ранее группировка «ДНР» сообщала о восьми выявленных случаях коронавируса. Утверждается, что два случая заболевания выявлены у приезжих из подконтрольной украинской стороне территории.



По состоянию на 5 июля группировка признает 1242 случая инфекции COVID-19 на подконтрольной ей территории, из них на лечении – 619 пациентов, выписаны – 547 человек, летальных случаев – 76.



У Минздрава Украины нет официальных данных по числу заболевших коронавирусом с неподконтрольной территории Донецкой области.