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«ДНР» заявила об инфицированных коронавирусом, прибывших с подконтрольной территории

05 июля 2020, 10:17

«ДНР» заявила об инфицированных коронавирусом, прибывших с подконтрольной территории

В группировке «ДНР» заявили о восьми выявленных случаях коронавируса. Об этом пишет так называемый «минздрав».

Утверждается, что два случая заболевания новой выявлены у приезжих из подконтрольной украинской стороне территории. Другие случаи коронавирусной иинфекции COVID-19 выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них 1 медицинский работник.

В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

По состоянию на 5 июля группировка признает 1242 случая инфекции COVID-19 на подконтрольной ей территории, из них на лечении – 619 пациентов, выписаны – 547 человек, летальных случаев – 76.

Более 200 человек, которые приехали 25 июня с подконтрольной Украине территории, были помещены на обсервацию в больницу профпатологии и реабилитации в Донецке. На территории этого медицинского центра также был установлен палаточный городок, в котором на обсервации находится 60 человек, которые прибыли 27 июня.

«Депутат ДНР» Владислав Бердичевский сообщил, что людей, которые прибыли на подконтрольную группировке «ДНР» территорию через КПВВ «Еленовка» 25 июня, досрочно отпустили из обсервации в больнице домой на самоизоляцию.

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