Дания разрешила возобновить строительство «Северного потока-2»

Датское энергетическое агентство позволило компании Nord Stream 2 AG достроить газопровод «Северный поток-2» в своих водах с использованием трубоукладочных кораблей с якорным позиционированием. Ранее у компании не было разрешения на привлечение этих судов.



Об этом говорится на сайте ведомства.



Запрос о внесении изменений в разрешение на строительство, которое было получено в октябре 2019 года, компания Nord Stream 2 AG подала в июне.



«Внесенные изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что строительство будут вести за пределами зоны, где нельзя использовать суда с якорным позиционированием, поскольку там есть затопленные запасы химического оружия.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток-2», в связи с чем прокладка газапровода была остановлена. Россия рассчитывает достроить газопровод своими силами, однако сроки реализации проекта теперь неизвестны.



30 декабря Украина и Россия подписали пятилетнее соглашение на транзит газа в Европу. В 2020 году объем транзита составит 65 миллиардов кубометров газа, а в последующие четыре года — по 40 млрд кубометров.