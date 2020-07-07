Партия Прилепина предложила референдум о присоединении ОРДЛО к России

Партия «За правду» Захара Прилепина предложила внести в Конституцию России поправку о праве присоединять к РФ любую территорию по итогам референдумов. Об этом говорится в программе политсилы.



Предлагается закрепить в Конституции норму, «позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России».



В частности, партия считает, что нужно провести голосования о включении в состав России отдельных районов Донецких и Луганских областей, которые контролируют группировки «ДНР» и «ЛНР».



Также предлагается провести референдумы о включении самопровозглашенных Приднестровской Молдавской республики, а также Абхазии и Южной Осетии. Эти регионы находятся на территории Молдовы и Грузии соответственно, но неподконтрольны властям этих стран.



Украине в партии Прилепина предлагается «общая судьба». Там считают, что «Украинское государство с таким правящим режимом Россию не устраивает».



«Наша задача состоит в дезинтеграции этого государства и добровольном вхождении украинских областей с преимущественно русскоязычным и русским населением в состав России», — подчеркивается в программе.