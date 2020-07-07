В «ДНР» допустили сокращение комендантского часа

Комендантский час на подконтрольной группировке «ДНР» территории может быть сокращен в ближайшее время. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.



«Скорее всего сократим. Полностью отменить не получится: слишком много препятствий по безопасности», — приводит его слова сепаратистский ресурс dnr live.



На прошлой неделе «ДНР» сократила комендантский час в курортном поселке Седово. С 3 июля по 30 сентября комендантский час в Седово будет действовать с 12 часов ночи до 4 часов утра.



На остальной подконтрольной «ДНР» территории комендантский час пока действует с 23:00 до 5:00.



Также сокращение комендантского часа допустила группировка «ЛНР».