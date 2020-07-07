Число погибших в лесном пожаре в Луганской области увеличилось до пяти

Число погибших в результате лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области выросло до пяти человек. Об этом сообщает ГСЧС.



«Предварительно 5 человек погибли и 9 госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в район пожара отправлена пожарная авиация — два пожарных самолета из Краматорска.



Пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.



Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в с. Смоляниново, где ранее была проведена эвакуация.