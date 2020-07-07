На Луганщине вторые сутки горит лес: началась эвакуация людей

Источник: ГСЧС в Луганской области

С 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области продолжаются лесные пожары. Сейчас проходит эвакуация жителей двух поселков. Об этом сообщает ГСЧС в Луганской области.



Информацию о возгорании поступила к спасателям днем 6 июля. По состоянию на утро 7 июля ​​пожар площадью примерно 85 гектаров был локализован.



Из-за порывистого ветра в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов.



На помощь спасателям прибыли коллеги из Донецкой области. Всего на месте ЧС работают 281 человек личного состава. Вскоре к ликвидации пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели.



По информации фонда «Право на захист», в результате лесных пожаров наблюдается задымленность в Северодонецке.