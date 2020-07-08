Посол Франции: Мы разочарованы отсутствием прогресса по миру на Донбассе

Франция как участник «нормандского формата» разочарована невыполнением договоренностей лидеров «четверки» по итогу парижского саммита в декабре 2019 года. В частности, отсутствием прогресса в достижении режима «тишины» на Донбассе. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью «РБК-Украина».



«Я не хотел бы искать виновных. Но положение дел действительно не является позитивным, мы разочарованы этой ситуацией. Действительно, после саммита в Париже было ощущение нового импульса, нового толчка, четкие обязательства были указаны (в коммюнике саммита, — ред.). То есть было ощущение "нового начала". Но сейчас прошло уже полгода и ситуация не такая, на которую мы рассчитывали», — сказал он.



Посол отметил, что обмен удерживаемыми лицами в апреле был позитивным сигналом к миру.



«Но в целом, повторюсь, текущая ситуация не такая, которой мы ожидали. В частности, это касается прекращения огня», — добавил дипломат.



«Я разочарован тем, что прекращение огня не имплементировано, почти каждый день гибнут люди, в том числе и очень молодые. И некоторые из этих людей убиты снайперами», — заявил де Понсен.



По его мнению, это свидетельствует о том, что «вдоль линии фронта есть профессионалы, которые имеют соответствующие компетенции и желание убивать».

3 июля в Берлине состоялись переговоры политсоветников «нормандского формата». Как сообщили в Офисе президента Украины, участники обсудили выполнение договоренностей декабрьского саммита «четверки» в Париже и подготовку к новой встрече в рамках Трехсторонней контактной группы. Стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.