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Политсоветники «нормандской четверки» за 11 часов не определили дату следующей встречи лидеров

04 июля 2020, 09:50

Политсоветники «нормандской четверки» за 11 часов не определили дату следующей встречи лидеров

На встрече политсоветников «нормандской четверки» обсуждалась подготовка к саммиту лидеров формата. Переговоры продолжались 11 часов, сообщили в Офисе президента Украины.

По информации пресс-службы ОП, участники обсудили выполнение договоренностей декабрьского саммита «четверки» в Париже и подготовку к новой встрече в рамках Трехсторонней контактной группы. Стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Руководитель ОП Андрей Ермак убежден, что встреча политсоветников «на шаг приблизила проведение саммита в Берлине».

Российская сторона, в свою очередь, заявляет об отсутствии прогресса по итогу встречи.

«О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты "нормандского" саммита на высшем уровне, но об этом пока говорить очень и очень рано», — сказал замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак журналистам в Берлине («Интерфакс-Украина»).

«Необходимо выполнить в полном объеме те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря, прежде всего весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта», — указал представитель РФ.

Он пояснил, что это — «десятки законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом».

3 июля в Берлин с рабочими визитами прибыли украинская и российская делегации для участия в переговорах политсоветников «нормандского формата». С украинской стороны присутствовали вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

РФ на переговорах в Берлине потребует от Украины скорейшего закрепления в Конституции правового статуса Донбасса, сообщает Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации.

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