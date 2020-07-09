СБУ назвала полковника ФСБ, который командовал боевиками «Л-ДНР» на Донбассе

Контрразведка Службы безопасности Украины установила, что полковник ФСБ России Игорь Егоров был одним из организаторов оккупации и командовал боевиками на Донбассе. Также он имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.



Об этом заявил пресс-цент СБУ.



По данным спецслужбы, с лета 2014 года Егоров под позывным «Эльбрус» напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.



Полковник ФСБ называл себя «первым заместителем командующего войск Новороссии». «Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами», — подчеркивается в сообщении.



По данным спецслужбы, «Эльбрус» лично присутствовал на неподконтрольной территории, перенаправлял группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.



СБУ подчеркивает, что Егоров непосредственно причастен к сбитию украинских военных самолетов летом 2014 и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины.



Также указано, что Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.



В качестве доказательства СБУ опубликовала аудиозапись телефонных разговоров Егорова.

Валерий Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене, работе на спецслужбу России, совершении террористических актов, а также в планировании убийства добровольца АТО Адама Осмаева.



В конце апреля расследователи и журналисты Bellingcat, The Insider и Der Spiegel сообщали, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров является фигурантом дела по «Боингу» рейса МН17, который сбили в небе над Донбассом в 2014 году.



По данным расследователей, Егоров родился в 1962 году Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области. На данный момент служит в элитном спецподразделении «Вымпел» ФСБ РФ.