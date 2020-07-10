Шахта «Юнком»: вода с места подземного ядерного испытания добралась до горизонтов питьевой воды

Из-за затопления объекта «Кливаж», где в 1979 году провели подземное ядерное испытание, низкорадиоактивную воду фиксируют в 5 км от бывшей шахты «Юный коммунар» на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщила «Международная комиссии по правам человека».



Организация имеет подтвержденные данные о полном затопление объекта «Кливаж» по состоянию на 1 марта 2020 года.



«Суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории, при заборе на расстоянии 5 км от объекта составил 20-34 * 10 ^ 3 Бк / кг», — говорится в сообщении.



Это значит, отметили в организации, что низкорадиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды.



Данные о состоянии радиационного загрязнения миссия получила через неофициальные каналы с оккупированных территорий и из измерений, проводимых независимыми экспертами.

В 1979 году на шахте «Юный Коммунар» был взорван ядерный заряд на глубине свыше 900 метров. Это было сделано для снижения выбросов метана. В 2001 году добыча на «Юном коммунаре» была прекращена и шахта начала работать в режиме водоотлива.



В июне 2017 года в Бунге (Юнокоммунаровск) местные жители вышли на акцию против затопления шахты и потребовали встречи с «народным советом» и главой «ДНР».



Летом 2017 украинские специалисты и политики заявили, что на шахте «Юный коммунар» начала просачиваться вода из соседних угольных предприятий – шахт «Енакиевская» и «Полтавская».



В Донецке утверждают, что контролируют радиационную обстановку в районе затапливаемой шахты. Исследования украинских экологов говорят, что «Юный коммунар» действительно затапливается со стороны «Полтавской» и «Енакиевской» шахт, но там ситуация далека от критической.



Работники шахты «Юный коммунар» рассказали наблюдателям ОБСЕ о своих опасениях относительно затопления.



Наблюдателям ОБСЕ не удалось подтвердить, что, как сообщалось, насосы и другое оборудование из шахты убрали, так как им сказали, что на это нужно разрешение от вооруженных формирований.