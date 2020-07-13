Украина ведет консультации о включении США и Британии в переговоры по Донбассу

Украина заинтересована во включении в минский и нормандский форматы переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе США и Великобритании. Об этом заявил вице-премьер, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.



«Мы точно заинтересованы в том, чтобы диалог, который ведется сегодня с Российской Федерацией при помощи ОБСЕ в минском формате и в нормандском формате при помощи лидеров Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США как минимум», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» в воскресенье вечером.



Резников добавил, что на этот счет «ведутся сигналы, консультации».



Также вице-премьер отметил, что Киев рассчитывает на финансово-техническую помощь от Лондона и Вашингтона.



Ранее Резников призвал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений.